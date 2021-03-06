Tunus'tan Türkiye'ye Tatvan'daki helikopter kazasından dolayı taziye mesajı

Tunus Dışişleri Bakanlığı Tatvan'da meydana gelen ve 11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili bir taziye mesajı yayımladı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tatvan'daki helikopter kazası sebebiyle Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.

Açıklamada, kazada şehit olan askerler için taziye, yaralı askerler için acil şifa temennisinde bulunuldu.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin perşembe günü kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

AA