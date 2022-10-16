Tunus: Ülkeden yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 4 terörist yakalandı

Tunus İçişleri Bakanlığı, "terör unsurlarına" yönelik operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Tunus güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda, ülkenin kuzey kıyılarında yer alan Binzert kentinde, deniz yoluyla ülkeden kaçmaya çalışan 4 teröristin yakalandığı aktarıldı.

Yakalanan kişilerin "tekfirci" gruplar ile bağlantılı oldukları belirtilen açıklamada, teröristlerin hangi örgüte mensup olduğu bilgisine yer verilmedi.

Açıklamada, yakalananlardan biri hakkında 14 yıllık hapis cezası bulunduğu kaydedildi.