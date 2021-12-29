Tunus yargısını siyasetten uzak durmaya davet ettiler

LTDH'den yapılan yazılı açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, insan hakları aktivisti Buşra Belhac Hamide ve blog yazarı Meryem el-Bireyberi hakkında verilen yargı kararları kınandı.

Sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasının reddedildiği açıklamada, Tunus yargısının siyasete alet edilmesi ve iktidar savaşına kaymasından duyulan endişe dile getirildi.

Bazı mahkemelerin bazı unutulmuş davalar hakkında kasıtlı olarak rekor sürede hızlı kararlar vermesinin eleştirildiği açıklamada, bazı yargı çevrelerinin unutulmuş bazı davaları gündemine alarak rekor sürede karara bağlamak suretiyle kamuoyunu kasıtlı olarak tahrik ettiği ve kışkırttığı vurgulandı.

Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi, 22 Aralık'ta gerçekleştirdiği duruşmada, eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki'yi, "devletin dış güvenliğine saldırmak" suçlamasıyla gıyabında yargıladığı davada 4 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme ayrıca, Nabil (doğu) ilinde bir güvenlik görevlisinin bir vatandaşa yönelik saldırısını belgeleyen bir video yayınlayan Al-Bireyberi'ye iki kez dört ay, Hamide'ye ise 2012 yılında eski bir bakan tarafından kendisine “yolsuzluk” suçlamasıyla açılan bir davada altı ay hapis cezası vermişti.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, ekim ayında France 24'ün Arapça kanalında yayımlanan röportajında, "Uluslararası Frankofon Zirvesi'nin Tunus'ta düzenlenmesinin darbeye destek olacağını düşündüğüm için zirvenin Tunus'ta yapılmaması için çalıştım ve bu yaptığımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, Merzuki'nin bu açıklamasının ardından 14 Ekim'de yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, yurt dışında Tunus'a komplo kuranların devletin iç ve dış güvenliğini hedef aldığını, bu kişilerin diplomatik pasaport taşımaya haklarının olmadığını söylemişti.

Bunun üzerine Tunus İstinaf Mahkemesi Sözcüsü Habib Tarhani, 15 Ekim'de, Adalet Bakanı'nın verdiği izne dayanarak Merzuki hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Merzuki ise suçlamaları reddederek ülkesinin aleyhine çalışmadığını, Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'da aldığı olağanüstü kararları "darbe" olarak gördüğünü ve buna karşı çıktığı için hedef alındığını dile getirmişti.

Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi, 4 Kasım'da Merzuki için "ülkenin iç ve dış güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla "uluslararası tutuklama" kararı çıkarmıştı.