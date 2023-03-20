Tunuslular bağımsızlıklarını kutluyor

Tunus'ta, Fransa’dan bağımsızlığın kazanılmasının 67. yıl dönümü, başkentte düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Cumhurbaşkanı Kays Said’e yakınlığıyla bilinen 25 Temmuz Gençlik Hareketi’nin çağrısı üzerine, Tunus Bağımsızlık Günü kutlamasına yüzlerce kişi katıldı.

Başkent Tunus’un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'ndeki kutlamada, “Yabancı müdahaleye hayır”, “Hainlerin ve yolsuzların yargılanmasına devam”, “Geriye dönüş yok, ileri!” pankartları ve ülke bayrakları taşındı.

Eylemi organize eden 25 Temmuz Hareketi Sözcüsü Mahmud bin Mübarek, yaptığı açıklamada, “Gösterimiz, bağımsızlığın 67. yıl dönümü kutlamak için düzenleniyor. Tunus’un ulusal egemenliğini kazandığı 20 Mart'taki etkinlikler, dünyaya ulusal egemenliğin Tunus için her zaman kırmızı çizgi olduğunu ve bu şekilde kalacağını dünyaya göstermek için.” ifadelerini kullandı.

Ülkenin 1956'da Fransa’dan bağımsızlığını kazandığını hatırlatan Bin Mübarek, “Bu gösteri vesilesiyle Tunus’a herhangi bir dış müdahalenin kabul edilemeyeceğini ve iç işlerine karışılmasını kınıyoruz.” dedi.

Tunus, 20 Mart 1956'da Fransa'dan bağımsızlığını ilan etmişti.