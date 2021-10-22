Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'e baskılar artıyor

Tunus’taki Nahda Hareketi, ülkedeki mevcut siyasi krizin aşılması için parlamentonun açılması çağrısında bulundu.

Nahda Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said’in aldığı olağanüstü kararların ardından parlamentonun kapatılarak yetkilerin tek elde toplanmasını kapsayan “istisnai durumun” sona erdirilmesi ve parlamentonun açılması talep edildi.

Ekonomik ve mali duruma ilişkin bilgileri içeren 2021 ve 2022 bütçeleri hakkında herhangi bir bilginin paylaşılmamasının da eleştirildiği açıklamada, anayasaya göre mali yıl bütçelerinin parlamentonun onayından geçmesi gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, “Onlarca yıl boyunca diktatörlüğe karşı demokrasi mücadelesi veren el-Merzuki gibi onlarca şahsiyetin vatan haini ilan edilmesi, birtakım milletvekilinin ve medya mensubunun gözaltına alınması veya tutuklanması Tunus için tehlike arz ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclis'e değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu oldu. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayabiliyor, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyebiliyor.

Tunus’ta Başbakan Necla Buden Ramazan tarafından 11 Ekim’de oluşturulan yeni hükümet, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı.