Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in anayasa taslağını reddedildi

Tunus'ta anayasa taslağının hazırlanmasından sorumlu Yeni Cumhuriyet İçin İstişare Komitesi Başkanı Sadık Beliyd, Cumhurbaşkanı Kays Said'in resmi gazetede yayınladığı anayasa taslağını kabul etmedi.

Beliyd’in başkanlığını yaptığı Komite tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı'na teslim edilen yazılı mesaj Tunus'un es-Sabah gazetesinde yayınlandı.

Mesajında, “Anayasa taslağının ağır riskler ve tuzaklar içerdiğini ve utanç verici bir diktatörlük rejiminin yolunu açtığını" ifadelerini kullanan Beliyd, Tunus anayasası için yayınlanan ve referandum için sunulan metnin, İstişare Komitesi'nin hazırladığı ve Cumhurbaşkanı Said’e sunulan metinle ilgisi olmadığını belirtti.

Komitenin, Cumhurbaşkanı'nın önerdiği taslakla hiçbir şekilde ilgilisinin bulunmadığını kaydeden ve taslağı kınadığını ifade eden Beliyd, "Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan anayasa metni ciddi tehlikeler ve tuzaklar barındırıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Beliyd ayrıca, Said’in teklif ettiği metnin Cumhurbaşkanlığı'na geniş yetkiler verdiğini ve utanç verici bir diktatörlük rejimine hazırlık olduğuna işaret etti.

Tunus makamlarından Beliyd'in mektubuna henüz resmi bir yanıt gelmedi.

Tunus'ta 25 Temmuz'da halk oylamasına sunulacak yeni anayasa taslağı 30 Haziran’da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

- Tunus'ta siyasi kriz ve yeni anayasa referandumu süreci

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclis'in çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağlamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclis'in kapalı kalacağını duyurmuştu.

25 Temmuz’da düzenlenecek referandumda, seçmenlere "Tunus Cumhuriyeti'nin yeni anayasasını onaylıyor musun?" sorusu yöneltilecek, seçmen de "evet" ya da "hayır" pusulalarını kullanarak oylarını verecek.