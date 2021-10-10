Tunus’ta eski bakanın ev hapsi kararı kaldırıldı

Maruf ve Tabib, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla kararı duyurdu.

Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'daki "olağanüstü kararlarının" ardından onlarca kişi ağustos ayından bu yana ev hapsinde tutuluyor.

Ev hapsine alınanlar arasında eski bakanlardan Enver Maruf ile Riyad el-Muakher, eski Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Kurulu Başkanı Şevki Tabib, eski savcılardan El-Beşir el-Akrami ve Et-Tayyip Raşid, eski danışmanlardan Lutfi Sassi ve Mufdi el-Masdi de bulunuyor.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu oldu. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayabiliyor, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyebiliyor.