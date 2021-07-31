Tunus'ta eski savcıya 'suçları gizleme' iddiasıyla ev hapsi

Tunus özel ulusal radyo Mosaique FM'in haberine göre, güvenlik birimleri, İçişleri Bakanı Rıza Garsillavi'nin talimatı doğrultusunda eski savcı el-Beşir el-Akrami'ye ev hapsi kararını uygulamaya başladı.

Haberde, söz konusu talimat doğrultusunda "Akrami'nin yenilenebilecek şekilde 40 gün boyunca evini terk etmesinin yasaklandığı, tüm iletişiminin resmi kanallar aracılığıyla sağlanacağı" kaydedildi.

Tunus'taki Yüksek Yargı Konseyi, 14 Temmuz'da el-Akrami'nin görevinin askıya alındığını, hakkındaki terörle ilişkili suçları gizlemeye yönelik suçlamalara herhangi bir yayın yapmasının yasakladığını duyurmuştu. Bu dönemde, Akrami'ye yönelik "Tunus'taki siyasi suikast soruşturmalarının yargı süreçlerinde usulsüzlük, terör suçlarının örtülmesi, terörle ilgili dosyaların soruşturmasının engellenmesi" yönünde suçlamalar bulunduğu ifade edilmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu. Said, aynı zamanda kendisini başsavcı ilan etmişti.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Said ise tarihi bir sorumluluk üstlendiğini, aldığı kararların anayasaya uygun olduğunu ve bunu "darbe" olarak nitelendirenlerden "hukuk derslerini gözden geçirmelerini" istemişti.