Tunus'ta işçiler düşük ücretleri protesto ediyor

Tunus’ta haklarını tam olarak alamamalarını gerekçe gösteren 650 bin kamu çalışanı greve gitti. Okullar, üniversiteler, belediyeler ve bakanlıklar kapatıldı. Ülkede gerçekleşen protesto eylemlerinin son beş yılda yapılan en kalabalık eylem olduğu ifade edildi.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) baskısı ve derinleşen siyasi kriz nedeniyle, Başbakan Yusuf Şahid, halk tarafından istenmeyen ekonomik reformlar yaparken, bütçe açığını azaltmak için de çabalıyor.

Tunus’un devrik lideri Zeynel Abidin yedi yıl önce derinleşen ekonomik kriz neticesinde iktidardan uzaklaştırılmıştı.

TUNUS'TA ARAP BAHARI

Tunus, Arap Baharı'nın başladığı ülke. 17 Aralık 2010 günü Sidi Bouzid kentindeki seyyar satıcı Muhammed Buazizi yaşadığı ekonomik sıkıntıları protesto etmek için kendini yaktı.

Bu olay, ülkede hükümet karşıtı çok büyük kitlesel eylemlerin düzenlenmesine neden oldu.

Protestoların sonucunda, 14 Ocak 2011 günü, 1987 yılından bu yana iktidarda olan Zeynel Abidin görevinden istifa etti.

Zeynel Abidin ülkeden ayrılmasına izin verildi. Yazlık Sarayı'ndan bindiği bir helikopterle Malta'ya geçti. Daha sonra ise ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'a gitti. O zamandan bu yana Cidde kentinde yaşıyor.

Zeynel Abidin ve eşi Leyla Trabelsi hakkında gıyabi yargılama yapıldı ve her ikisi de yolsuzluk suçlamasıyla 35'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

O tarihten bu yana kamuoyu önünde hiç görülmedi. Bir dönem Zeynel Abidin'in ciddi sağlık sorunları yaşadığı yönünde haberler yayınladı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net