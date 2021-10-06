Tunus'ta helikopter düştü, 3 asker öldü
Tunus Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Zekri, Kabis vilayetinde, bir askeri helikopterin düştüğünü 3 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Afrika 06.10.2021, 07:48 06.10.2021, 08:21
Tunus'un güneyindeki Kabis vilayetinde, bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 asker hayatını kaybetti.
Tunus resmi ajansı TAP'ın haberine göre, Tunus Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Zekri, Kabis vilayetine bağlı El-Hame bölgesinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 askerin öldüğünü açıkladı.
Zekri, kazanın nedenlerini belirlemek için olay yerine askeri bir teknik komite gönderildiğini bildirdi.
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