Tunus'ta helikopter düştü, 3 asker öldü

Tunus'un güneyindeki Kabis vilayetinde, bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 asker hayatını kaybetti.

Tunus resmi ajansı TAP'ın haberine göre, Tunus Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Zekri, Kabis vilayetine bağlı El-Hame bölgesinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 askerin öldüğünü açıkladı.

Zekri, kazanın nedenlerini belirlemek için olay yerine askeri bir teknik komite gönderildiğini bildirdi.