Tunus’ta iki parti iktidar için birleşti

Nida Tunus Partisi Başkanı Hafız Kaid es-Sibsi ile ÖYB Partisi Genel Başkanı Selim er-Riyahi, ortak basın toplantısı düzenleyerek iki parti arasındaki birleşmeyi resmiyete kavuşturacak imzaları attılar.

“BİRLEŞME ZORUNLUYDU”

Toplantıda konuşan Sibsi, "siyasi hayattaki sarhoşluk" diye nitelendirdiği durumun, Nida Tunus Partisi ismi altında birleşmeyi zorunlu kıldığını belirtti. Seçim kanunu ve mevcut siyasi sistemin doğası gereği 2014 seçimlerinden birinci parti olarak çıkan Nida Tunus'un tek başına iktidara gelemediğini söyleyen Sibsi, "Nahda Hareketi'nin karşısında yer alan çok sayıda partinin oyları bölündüğü" yorumunu yaptı.

Öte yandan birleşmenin ardından Nida Tunus Partisi Genel Sekreterliği görevine getirilen eski ÖYB Partisi Genel Başkanı Riyahi, Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'den, gelecek dönemde tek başına iktidara gelebilecek güçlü bir oluşum kurmak için "ılımlı aile" diye nitelendirdiği kesimin bir olması gerektiğini açıkladı.

İki partinin "yenilikçi modern ilerlemeci aile" sloganı ile yola çıktıkları açıklandı.

TUNUS’TA MECLİS HAREKETLİ

Tunus Meclis, Kasım 2019'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine az bir süre kala vekillerin gruplar arası aidiyet değiştirmesine sahne oluyor.

Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi ile aynı partiden olan Başbakan Şahid arasındaki çekişme, hem parti içinde hem de ülke siyasetinde tıkanıklığa yol açarak krize neden olmuştu. İki taraf arasındaki gerilim zaman zaman karşılıklı demeç ve suçlamalarla tırmanmıştı.

“NAHDA İLE İTTİFAK SONA ERDİ”

Bu arada Nida Tunus Partisi'nin kurucusu Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, geçen ay verdiği bir röportajda, Nahda Hareketi'nin talebi ile aralarındaki ittifakın sonlandığını söylemişti.

Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ve dönemin Nida Tunus Partisi Genel Başkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Ağustos 2013'te Paris'te bir araya gelerek uzlaşı konusunda anlaşmıştı.

Muhafazakâr İslami tabanı temsil eden Nahda Hareketi ile "laik ve ulusalcı" kesimi temsil eden Nida Tunus Partisi'nin uzlaşısı, Tunus'un "Arap Baharı" sonrasındaki terör saldırıları ve dış müdahaleye açık çalkantılı döneminde birçok krizin siyaset ve diyalog yoluyla aşılmasını sağlamıştı.

Tunus'un iki zıt toplumsal kutbunun birlikteliği, ideolojik rekabete rağmen ülke siyasetine göreceli istikrar getirmiş ve Başbakan Yusuf Şahid liderliğindeki ulusal uzlaşı hükümetinin omurgasını da bu iki parti oluşturmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

