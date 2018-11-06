Tunus’ta kabine revizyonu: İlk Yahudi bakan hükümette

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid bakanlar kurulunda kapsamlı bir revizyona giderek 10 bakanı değiştirdi. Ekomik sorunlara çözüm bulamamakla eleştirilen Başbakan Şahid yeni bakanların kabineye taze bir kan getireceğini söyledi.

Maliye, dışişleri ve içişleri gibi önemli bakanlıklarda ise değişim yaşanmadı.

euronews'ün haberine göre, kabine değişikliğiyle Yahudi işadamı Rene Trabelsi Müslüman Arap bir ülkede Turizm Bakanlığı görevini üstlendi.

Böylece Tunus’un bağımsızlığını kazandığı 1956’dan bu yana ilk kez bir Yahudi isim bakanlığa atanmış oldu.



Kaynak: www.dunyabulteni.net