Tunus'ta 'küçültülmüş bir hükümet' önerisi

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi, mümkün olan en kısa sürede belirli görevleri olan küçültülmüş bir hükümet kurulması gerektiğini ifade etti.

TGİS'in sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Nureddin et-Tabbubi, sendikanın olağan idari çalışmalarının ardından bazı açıklamalarda bulundu.

Tabbubi, yeni hükümetin gerekliliğine işaret ederek, bu hükümette sorumlu ilk yetkilinin, ekonomi alanında yeterliliğe ve bakış açısına sahip, ekonomik duruma, Tunus toplumuna ve toplumun sahip olduğu haklara ilişkin anlayışıyla tanınan biri olması gerektiğini belirtti.

Mümkün olan en kısa sürede küçültülmüş bir kabine kurulması ve kabinenin sınırlı görevleri bulunması gerektiğini ifade eden Tabbubi, hükümetin katılımcı olması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'den gelecek vizyonunu ve Tunus'un hangi yöne gittiğini netleştirmesini istediklerini belirten Tabbubi, böylece olumlu bir eleştirel okuma yapabileceklerini ya da onunla aynı çizgide yer alabileceklerini bildirdi.

Tabbubi, böylesi zor bir zamanda zihinlerde pek çok soru işareti olduğunu, durumun anlaşılır hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Tabbubi, Cumhurbaşkanı'nın anayasa çerçevesinde mi başka bir istisnai durum çerçevesinde mi hareket edeceğini sordu.

TGİS Genel Sekreteri, herkesin zihinsel revizyonlara ve reformlara ihtiyacı olduğunu, geçmiş deneyimlerden ders alınması ve geleceğe doğru hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kamusal ve bireysel özgürlüklerin, ekonomik ve sosyal hakların, kamu kurumlarının sürdürülebilirliğinin önemine işaret eden Tabbubi, ayrıca dış müdahaleyi kabul etmediklerini, eksen politikasından kaçınılması gerektiğini kaydetti.

TGİS, dün ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkış için bir yol haritası hazırladığını açıklamıştı.

Tunus'ta ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Said, ülke genelinde düzenlenen protestoları gerekçe göstererek 25 Temmuz'da Cumhurbaşkanına olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu. Said, başbakanı azlettiğini, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca dondurduğunu ve tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını açıklamıştı.

Tunus'ta bazı kesimler bu kararları desteklerken, diğer bir kesim yasaların ihlal edildiğini belirtmiş ve bu durumu "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.

Said, bazı bakanlar ve danışmanlar ile yargı ve bürokrasiden üst düzey isimleri görevden aldığı bir dizi kararname yayımlamıştı.

Aldığı olağanüstü kararların ardından Cumhurbaşkanı Said'in yeni bir başbakan ataması ve yeni bir yol haritası açıklaması bekleniyor.

AA