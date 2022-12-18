Tunus’ta muhalif Ulusal Kurtuluş Cephesi: Halk, Kays Said’e güvenoyunu geri çekti

Tunus'ta muhaliflerin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi Lideri Necip eş-Şabi, halkın Cumhurbaşkanı Kays Said’e güvenoyunu çektiğini söyledi.

Ülkede düzenlenen erken genel seçimleri değerlendirmek üzere basın toplantısı yapan Şabi, halkın yüzde 92'sinin sandık başına gitmemesinin, Cumhurbaşkanı Said'in yönetimiyle ilgili yaşadığı hayal kırıklığını gösterdiğini ifade etti.

Seçim sonuçlarının, Said için de "büyük bir hayal kırıklığı" olduğunu belirten Şabi, "Bugün Said, meşruiyetini kaybetmiştir ve artık Tunus'un cumhurbaşkanı değildir. Tunus halkı bugün, Said'e verdiği güvenoyunu geri çekmiş ve ülkede pek çok felakete neden olan yönetim performansından hoşnut olmadığını göstermiştir." dedi.

Bu büyük başarısızlığın "Said'in görevi bırakması yönünde bir çağrı olduğunu" dile getiren Şabi, "Haksız yere cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden Said'in gitmesini istiyoruz. Halk tarafından yeni bir cumhurbaşkanı seçilinceye kadar geçiş sürecini bağımsızlığı ve doğruluğuyla tanınmış bir yargıcın üstlenmesini istiyoruz." diye konuştu.

Şabi, ülkedeki sendikalara, partilere, sivil toplum kuruluşlarına ve akademisyenlere birlik olma çağrısı yaptı.

Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Şabi 15 Aralık'ta yaptığı açıklamada, erken genel seçimlerin sonucunu tanımayacaklarını duyurmuştu.

Tunus halkı dün, 161 sandalyeli parlamentonun üyelerinin seçilmesi için düzenlenen erken genel seçimlerde sandık başına gitmişti.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, sandıkların kapanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, seçimlere katılımın, resmi olmayan ilk sonuçlara göre yüzde 8,8 oranında gerçekleştiğini kaydetmişti.