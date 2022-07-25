Tunus’ta oy verme işlemi devam ediyor

Tunus Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, seçime dair bilgi verdiği basın toplantısında, saat 19.00'a kadar referanduma katılımın yüzde 21,85 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Buasker, referandumun resmi olmayan ilk sonuçlarının da yarın ilan edileceğini belirtti.

30 Haziran’da kamuoyuna duyurulan 142 maddelik Anayasa taslağının oylandığı referandum için ülke genelinde 4 bin 534 merkezde oy verme işlemi yerel saatle saat 22.00’ye kadar devam edecek.

Yurt dışında kayıtlı 348 bin 876 seçmenin ise 298 merkezde kurulan 378 sandıkta 23-24-25 Temmuz'da 08.00 ile 18.00 arasında oy kullanacağı açıklanmıştı.

Tunus Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü Muhammed et-Tilili el-Mansuri, seçimlere dair yaptığı açıklamada saat 14.00’e kadar referanduma katılımın yüzde 12,6 olarak gerçekleştiğini duyurmuştu.

Tunus'ta siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.