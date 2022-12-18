Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi: Cumhurbaşkanlığı makamının boşaldığı ilan edilmeli

Musi, Tunus'ta dün düzenlenen ve katılım oranının yüzde 10'un altında kaldığı erken genel seçimlerin ardından Facebook hesabından çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı koltuğunun boşaldığının ilan edilmesini ve erken seçime gidilmesini isteyen Musi, Necla Buden başkanlığındaki hükümetin istifa etmesi ve seçimlere kadar geçici hükümet olarak görevini sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Musi ayrıca, Yüksek Seçim Kurulunun ofislerinin kapatılması, elindeki tüm dosya ve belgelere el konulması, kendisine tahsis edilen ödeneğin dondurulması, yeni ve bağımsız bir kurul oluşturuluncaya kadar çalışmalarının mali ve idari olarak denetime tabi tutulmasını istedi.

Özgür Anayasa Partisi Başkanı Musi, 15 Eylül 2022 tarihli seçim kararnamesinin iptal edilmesini ve uluslararası standartlara uygun genel seçime gidilmesi gerektiğini ifade etti.

Tunus halkı dün, 161 sandalyeli parlamentonun üyelerinin seçilmesi için düzenlenen erken genel seçimlerde sandık başına gitmişti.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, sandıkların kapanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, seçimlere katılımın, resmi olmayan ilk sonuçlara göre yüzde 8,8 gerçekleştiğini kaydetmişti.

ÖAP Genel Başkanı Musi, "Nahda Hareketine karşı" bir adım olduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'daki kararlarına başlarda destek vermişti.

Ancak Musi, Cumhurbaşkanı Said'in "milletvekili maaşlarının ödenmeyeceğini" açıklamasının ardından bu desteğini çekmiş ve "ülkedeki istisnai durumun devam etmesi halinde Nahda Hareketinin yeniden güçleneceği" gerekçesiyle erken seçim çağrısı yapmıştı.

Tunus’ta Nahda Hareketi "karşıtlığı" ile tanınan ÖAP lideri Musi, 2011 yılındaki devrime itirazı ve devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali yönetimi yanlısı tutumu ile biliniyor.

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Ülkede 25 Temmuz'da seçmenlerin yüzde 30,5'inin katılımıyla düzenlenen referandumda, yüzde 94,6 "evet" oyuyla yeni Anayasa kabul edilmişti.