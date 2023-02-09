Tunus’ta Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için yardım çağrısı

Tunuslu birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yayımladıkları açıklamalarda Türkiye ile Suriye halkıyla dayanışma mesajı verdi.

Tunus Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden yapılan yazılı açıklamada, “Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye ve Suriye’de depremden etkilenen kardeşlerimizle dayanışma içindeyiz. Zorlu hava koşullarına rağmen depremzedelere yardım eden ulusal ve uluslararası tüm yardım gönüllülerine şükranlarımızı iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Nahda Hareketi, Tunus’un Kalbi Partisi, Onur Koalisyonu, Tunus İrade Hareketi ve Emel Partisi ile bağımsız siyasilerin destek verdiği Ulusal Kurtuluş Cephesi, ülke genelinde Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için yardım seferberliği çağrısı yaptı.

Tunus Hakimler Derneği de açıklamasında, dernek üyesi yargı mensuplarına Tunus Kızılayı vasıtasıyla depremzedelere yardım yapmaları çağrısında bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu insani felaketin ciddi sonuçlarıyla yüzleşen Türkiye ve Suriye halkı ile mutlak dayanışma içindeyiz. Üyelerimizi ve halkımızı gerekli maddi ve manevi desteği sağlamak için ulusal çapta çaba göstermeye davet ediyoruz."

"Yaşanan tablo karşısında dehşet içindeyiz"

Kerama Hak ve Özgürlükler Derneği Başkanı el-İlmi Hadri, "Türkiye ve Suriye’deki kardeşlerimiz ile dayanışma içindeyiz. Başlarına gelen bu doğal afet nedeniyle yaşanan tablo karşısında dehşet içindeyiz. Yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diliyoruz. Allah’tan yaralılar için acil şifa diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası yardım çabalarının umutlarını yeşerttiğini vurgulayan Hadri, yardım organizasyonlarının artarak devam etmesi için çaba gösterilmesi çağrısı yaptı.

Charli Hebdo'nun karikatürüne tepki

Fransız Charlie Hebdo dergisinin Kahramanmaraş depremini "Türkiye'de deprem. Tank göndermeye ihtiyaç kalmadı." yazısıyla paylaştığı "nefret karikatürü"ne tepki gösteren Hadri, "Charli Hebdo’nun deprem kurbanlarına yönelik nefret ve ırkçılığı körükleyen, hakaret içerikli karikatürünü kınıyoruz” dedi.

Öte yandan Türkiye ve Tunus halkıyla dayanışma mesajı yayımlayan Tunus Barosu da ülke genelinde yardım seferberliği çağrısında bulundu.