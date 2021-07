Tunus’taki darbenin belgesi iki ay önce yayınlanmış

Habertürk yazarı Murat Bardakçı'nın yazısının tamamı:

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, önceki gün bizzat darbe yaptı!

Kays Said ülkede olağanüstü şartlar yaşandığı gerekçesi ile ordunun da desteğiyle Başbakan Hişam el Meşişi’yi görevden aldı, Meclis’in yetkilerini dondurdu, milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırdı, ardından Savunma Bakanı İbrahim Bartaci ile İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin’i azletti ve askerler Meclis Başkanı Raşid Gannuşi’nin binaya girişini engellediler.

Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’nın 80. maddesine dayanarak yaptığını iddia ettiği darbe başta Türkiye olmak üzere birçok memlekette tepki ile karşılandı ama iki ülkeyi gayet memnun etti: Mısır’ı ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni...

Şimdi her iki ülke, Tunus’ta yaşananlara alkış tutuyor!

Kays Said’in bu işi yapmaya kendi başına karar vermediği ortada... Darbenin geçen Nisan’da Said’in Kahire’yi ziyaretinde Mısır’ın darbeci lideri Abdülfettah el Sisi ile yaptığı temaslarda plânlandığı ve yanına Birleşik Arap Emirlikleri’ni de alan Mısır’ın böyle bir gelişme ile en başta Türkiye’nin Libya konusunda elini zayıflatmayı hesapladığı ortada...

Ziyaretin ardından da Said ile Sisi tarafından karşılıklı destek mesajları yayınlandı… Kays Said geçen Haziran’da Sisi ile telefonda görüştü, Tunus’un Mısır’a her konuda destek verdiğini, öncelikle de Etyopya’nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği baraj konusunda Mısır’ın yanında durduklarını duyurdu ve Mısır’ın güvenliğinin Arap dünyasının güvenliğinin en önemli unsuru olduğunu açıkladı.

Tunus’ta cumhurbaşkanı tarafından darbe yapılacağı da haftalar öncesinden belli idi; zira İngiltere’de internet üzerinden yayın yapan ve oldukça etkili olan “Middle East Eye” isimli haber sitesi, 23 Mayıs’ta Kays Said’in hazırlıklarını bütün ayrıntıları ile yayınlamıştı...

“Middle East Eye”, yani “Ortadoğu’nun Gözü”, uzun yıllar Ortadoğu’da gazeteci olarak bulunan, Beyrut’ta iki defa kaçırılan ve senelerce İngiliz “The Guardian” gazetesinde yazan İngiliz gazeteci David Hearst tarafından 2014 Nisan’ında kuruldu. Ortadoğu uzmanlarının yanısıra 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da bir ara yazdıkları siteyi bugün 85 yaşında olan Hearst idare ediyor...

Site, yayın hayatına başlamasından bugüne kadar geçen yedi yıl içerisinde ses getiren çok sayıda haber yayınladı. Meselâ, 15 Temmuz’daki başarısız darbe girişiminin ardından çıkan bir haberde Birleşik Arap Emirlikleri’nin himayesindeki Filistinli terörist Muhammed Dahlan’ın darbecilere maddî destek yaptığı ama girişimin başarısız olması üzerine Emirlikler’in Dahlan’ı sınırdışı ettiği duyurulmuştu. Dahlan haber üzerine Londra’da Middle East Eye’ın aleyhinde yüklü meblâğda tazminat dâvâsı açtı ama ilk duruşmadan hemen önce 500 bin sterlin tutan mahkeme masraflarını da ödeyerek dâvâdan vazgeçti ve bu arada Birleşik Arap Emirlikleri, siteye erişim yasağı koydu!

GÖRÜNTÜSÜ İLE YAYINLANDI

Middle East Eye’ın Tunus hakkında 23 Mayıs’ta yayınladığı haber, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in en yakın yardımcısı olan Nadya Akaça’nın Kartaca’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki ofisinden sızan 13 Mayıs tarihli ve üzerinde “çok gizli” kaydı bulunan bir belgeye dayanıyordu. Haberde görüntülerine de yer verilen belge Cumhurbaşkanı Said’in koronavirüs salgını ile ekonomik sıkıntılardan kaynaklanan huzursuzlukları bahane ederek yapacağı darbeyle ilgili idi ve “anayasal darbe” olarak nitelenen girişimin bütün hazırlıkları belgede ayrıntıları ile yeralıyordu.

Tunus, yayının ardından haberi yalanladı, belgenin gerçek olmadığını ileri sürdü ve Kays Said’in demokrasinin bütün kuralları ile kurumlarına bağlı olduğunu iddia etti ama yayından tam iki ay sonra, belgede yazılmış ne varsa hepsi, darbenin ardından göreve getirilecekleri duyurulan kişilere kadar gerçek oldu!

Belgede görevlerinden alınacakları söylenen bakanlar darbeden sonra hemen azledildiler, yerlerine yine belgede isimleri verilen kişiler getirildi ve en önemli gelişme İçişleri Bakanlığı’nda yaşandı: Middle East Eye, Kays Said’in darbenin ardından İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin’i de görevinden alıp yerine Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Birimi’nin başkanı Halid el Yahyavi’yi getireceğini haber veriyordu, bu bilgi de doğru çıktı ve Kays Said dün Halid el Yahyavi’yi İçişleri Bakanı yaptı.

Tunus’un “hukukçu” Cumhurbaşkanı tarafından yapılanlar sadece hukuku ayaklar altına almakla kalmamış, darbeler tarihine bütün ayrıntıları önceden yayınlanmış ilk ve tek darbe olarak geçmiştir.