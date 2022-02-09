Tunus’taki "keyfi gözaltılar" İnsan Hakları İzleme Örgütü'nü endişelendiriyor

HRW Tunus Direktörü Selsebil Şelali, Cumhurbaşkanı Said’in Meclis çalışmalarını durdurduğu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdığı olağanüstü kararlarının ardından ülkede oluşan "istisnai duruma" ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Şelali, açıklamasında "Tunus'ta, yetkililerin olağanüstü hal bahanesiyle istisnai tedbirlerle kişileri özgürlüklerinden mahrum etmesinde tehlikeli bir tırmanış gözleniyor. Bir kişinin nerede tutulduğu açıklanmadan ev hapsine alınması, kanunsuz bir ülkeye doğru gidişin endişe verici adımlarındandır." ifadelerine yer verdi.

2015 yılından bu yana olağanüstü halin defalarca uzatıldığına dikkati çeken Şelali, "Keyfi tutuklamalara derhal son verilmeli, yurttaşların hak ve özgürlüklerini garanti altına alan yasalardan faydalanmalarına izin verilmeli." ifadelerini kullandı.

Şelali, herhangi bir yargı denetimi olmadan uygulanan ev hapsini, istisnai durumu kötüye kullanmak şeklinde değerlendirerek, şöyle devam etti:

"Nureddin el-Bahiri ve Fethi el-Beledi evlerinin yakınında sivil giyimli polisler tarafından zorla gözaltına alındı. Herhangi bir tutuklama emri olmadan 31 Ocak 2021’den bu yana bilinmeyen bir yerde ev hapsinde tutuluyorlar."

HRW Direktörü, resmi bir suçlama yönlendirilmeyen Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Bahiri ile eski bakanlık yetkilisi Beledi’nin bir an önce serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Nahda Hareketi, 31 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurdu.

Olayın ardından Bahiri'nin avukatları, Cumhurbaşkanı Kays Said ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin hakkında suç duyurusunda bulundu.

İçişleri Bakanı Şerafeddin ise Bahiri ile eski bakanlık yetkilisi Beledi hakkında "terör şüphelisi" olarak zorunlu ev hapsi kararı verildiğini bildirdi.

Şerafeddin, kararın keyfi değil hukuka uygun olduğunu savundu.

Hukukçu kimliğiyle tanınan 63 yaşındaki Bahiri, Tunus'ta 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said’in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararların ardından siyaset, ekonomi ve yargı alanında yaşanan krizler artarak devam ediyor.

Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Cumhurbaşkanı Said, 22 Eylül’de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.