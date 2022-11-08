"Tunus'taki mevcut hükümet son 11 yılın en başarısız hükümeti"

Tunus’ta bağımsız seçim gözlem görevini üstlenen ve ülkedeki siyasi gelişmeleri takip ederek değerlendiren İzliyorum Derneği, başkent Tunus’ta toplantı düzenledi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Necla Buden hükümeti, 2011 devriminin ardından yönetime gelen hükümetler arasında son 11 yılın iletişim açısından olduğu kadar verilen vaatlerini yerine getirme noktasında da en başarısız hükümeti oldu." ifadelerine yer verildi.

Ülkedeki siyasi ve ekonomik krizin Buden döneminde derinleşerek devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu başarısızlıkta Cumhurbaşkanı Kays Said’in de payı var. Çünkü bu hükümete güvenilmesi için Cumhurbaşkanı Said ön ayak oldu. Ülkede siyasilerin ve kamu kuruluşlarının yolsuzluklarıyla mücadele edileceği vaadiyle gelen hükümetin yolsuzlukla ciddi bir şekilde mücadele edemediği ortada."

Toplantıda konuşan İzliyorum Derneği Hukuk Danışmanı Azza Hamiri de "Buden hükümeti, yolsuzlukla mücadelede herhangi bir strateji üretemedi. Ayrıca bilgiye erişim hakkı kapsamında çalışan gazetecilerin ve derneklerin çalışmaları aksatıldı. Hükümetin şeffaf olmasına katkı sağlayacak herhangi bir adım atılmadı." dedi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek, yürütme organını tamamen kendine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "Siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Said tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Necla Buden, 11 Ekim 2021’de yemin ederek göreve başlamıştı.