Tunus’un üyeliği askıya alındı

APF’den yapılan yazılı açıklamada, Çad, Gine ve Tunus’un üyeliklerinin, ülkelerdeki siyasi gelişmelerden dolayı askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, demokratik anayasal düzenin yeniden tesisi için parlamenter sistemin desteklenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Merkezi Paris’te yer alan APF’de Fransızca konuşan 56 üye ülke bulunuyor. APF, üye ülkeler arasındaki iş birliğini ve dayanışmayı geliştirmeyi hedefliyor.

Öte yandan Uluslararası Frankofon Örgütü tarafından dün yapılan açıklamada, Tunus'un Cerbe kentinde 20-21 Kasım 2021'de düzenlenmesi planlanan Uluslararası Frankofoni Zirvesi'nin "daha iyi şartlarda" gerçekleştirilebilmesi için bir yıl ertelendiği duyurulmuştu.

- Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclis'e değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu oldu. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayabiliyor, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyebiliyor.