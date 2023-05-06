Türk Büyükelçiliği aracına ateş açıldı

Sudan'da Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı. Diplomatik kaynaklar olayı doğrularken, ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında süren çatışmalar nedeniyle birçok ülke vatandaşlarını tahliye ederken; çıkan olaylarda birçok kişi de hayatını kaybetti.

İç savaşın can yaktığı ülkede bugün de Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı. Diplomatik kaynaklar olayı doğrularken, ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine ilişkin şu ana kadar bilgi verilmezken; büyükelçinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

HDK Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF), Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açtı. Saldırı, tahliye çabalarıyla ilgili önceden koordinasyona ve elçilik binasının SAF'ın kontrolü altında olmasına rağmen meydana geldi. Bu saldırılara rağmen, Hızlı Destek Kuvvetleri Büyükelçi ve heyetini güvenli bir yere tahliye etmeyi başardı."

Öte yandan geçen hafta da ülkedeki vatandaşlarımızı tahliye eden Türk tahliye uçağına ateş açıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır." denildi.