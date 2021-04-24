Türk dernekten Çad'da yardım
Fransa'da kurulan 1 Sadaka Derneği, Cumhurbaşkanı Itno'nun öldürülmesiyle çalkantılı zamanlardan geçen Çad'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştı.
Afrika 24.04.2021, 01:35
Dernek Başkanı Mehmet Yılmaz, AA muhabirine, ramazan ayı münasebetiyle ilk kez geldikleri Çad'da 4 su kuyusu açtıklarını, yetim çocuklar için iftar programı düzenlediklerini söyledi.
Hayırseverlerin bağışlarıyla alınan gıda kolilerini ihtiyaç sahibi 250 aileye ulaştırdıklarını belirten Yılmaz, "Çadlıların sıcakkanlı karşılamaları ve Türklere besledikleri kardeşlik duygusundan oldukça memnun olduk. Çad'da insani yardım faaliyetlerimize devam edip ülkenin kalkınmasına katkıda bulunma arzusundayız." dedi.
Kaynak: AA
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