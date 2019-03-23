Türk Kızılay'dan Mozambik'teki afet bölgesine yardım

İdai kasırgasının yaralarını sarmak üzere yardım çalışması başlatan Türk Kızılay'ın ilk uzman ekibi, Mozambik'in başkenti Maputo'da yerelden temin ettiği ihtiyaç malzemelerini kamyonlarla kent limanına getirdi. Burada gönüllülerin yardımıyla konteynere yüklenen 15 ton yardım malzemesi, diğer yardım kuruluşlarının konteynerleriyle birlikte kasırga ve selden ağır hasar gören Beira şehrine deniz yoluyla nakledilecek.

Sıvı yağ, makarna, konserve sardalya, pirinç, şeker gibi gıda malzemeleriyle, plastik kova, deterjan ve sabun gibi temizlik malzemelerinin yer aldığı 15 tonluk yardımı taşıyan geminin, pazartesi günü Beira limanına ulaşması bekleniyor.

Yaşamın durma noktasına geldiği Beira kentindeki insanlara yönelik yardım çalışması için Maputo'ya gelen Türk Kızılay ekip lideri Recep Bora Atlıhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en kısa sürede afet bölgesine ulaşmayı planladıklarını belirtti.

Türk insanının yardımlarını felaketin merkezi olan Beira'ya gönderecek ilk konteyneri yüklediklerini söyleyen Atlıhan, "Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Ülkemizden buraya uzanan yardım elini en hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz ve inşallah başarılı olacağız. İlk partide 15 ton insani yardım malzemesini, hızlı tüketilen yiyecek ve temizlik malzemesi göndermeyi planlıyoruz." dedi.

Mozambik'te geçen hafta meydana gelen İdai kasırgası ve seller nedeniyle 300 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Ülkenin kıyı şehri Beira'nın yüzde 90'ı sel ve fırtınadan etkilenmişti.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, hayatını kaybedenler anısına 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.

Beira'ya deniz ve havayoluyla ulaşım sağlanırken, yollarda meydana gelen ağır hasar nedeniyle karayoluyla ulaşım halen yapılamıyor.

Kaynak: AA