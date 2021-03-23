MÜSİAD'dan Batı Afrika açılımı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) öncülüğünde 23 Şubat 2021 Salı günü düzenlenen Senegal İş Forumu’na Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, MÜSİAD Senegal Temsilcisi Faruk Baştürk, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Diplomatik İlişkiler Komitesi Başkanı Mehmet Zeki Güvercin ve MÜSİAD İhracatı Geliştirme Ticaret Eşleştirme Komitesi Başkanı Davut Altunbaş olmak üzere 18 Türk ve 40 Senegalli iş insanı katıldı.

Senegal – Türkiye İş Forumu ve hafta boyu gerçekleşen Senegal İş Gezisi’ni değerlendiren MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Diplomatik İlişkiler Komitesi Başkanı Mehmet Zeki Güvercin, “ Afrika Kıtası son 15 yıldır Türkiye açısından ilişkilerimizin yoğun olarak gerçekleştiği, yaklaşık 31 milyon metre karelik bir alanda, dünya nüfusunun % 15’ine tekabül eden 1 milyara yakın insan topluluğu ve takriben 2.000 farklı dilin konuşulduğu bir kıta. Afrika nüfusunun % 50’sinin 19 – 20 yaş altı gençlerden oluştuğu dikkate alındığında, ne kadar önemli ve büyük bir potansiyele sahip olduğu daha net görülebiliyor. Senegal’de ise nüfusun % 42’si 15 yaş altı gençlerden oluşuyor. Ülkenin 11. yüzyılda Müslüman olmasına ve 19. Yüzyılın ikinci yarısında da Fransa’nın sömürgesinden kurtulmuş olmasına rağmen ülkede Fransa’nın etkisi yakinen müşahede edilmektedir.” şeklinde konuştu.

Afrika kıtasının en önemli ülkelerinden birisinin Senegal olduğunu ifade eden Güvercin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Senegal’de kuruluşundan bugüne hiç darbe yaşanmamış olması; istikrarlı ve stabil bir ülke olduğunun kanıtıdır. Senegal, Türk iş insanları için önemli fırsatlar barındırıyor. Öncelikle 4,1 milyar dolar ihracata, takriben 8 milyar dolar civarında da ithalata sahip. Moritanya, Mali, Gambiya ve Gine ile komşu olan Senegal, 190 bin kilometrekarelik bir ülke olarak toplamda 38 milyon nüfuslu bir havzaya doğrudan hitap ediyor. Afrika kıtasının Akdeniz, Hint Okyanusu, Atlas Okyanusu ile sahil şeritleri bulunurken, Senegal’in de Atlas Okyanusu ile sahili bulunuyor; üstelik tam 531 kilometre. Bu da ülkede özelikle balıkçılık alanında çok önemli bir potansiyel olduğunu gösteriyor. MÜSİAD olarak buraya yaptığımız iş gezisinde Senegal’in Türkiye ile hem ihracatı, hem de ithalatını geliştirmesi için önemli B2B’ler gerçekleştirdik Covid sürecinde Senegal İş Forumu’na gelen iş adamlarının talepleri dikkate alındığında Senegal’in ithalat yaptığı ülkelerin iyi incelenmesi gerektiğini bir kere daha tespit ettik. Senegal Belçika’dan 500 milyon USD civarında ithalat yapıyor. Hollanda’dan da benzer bir rakam söz konusu. İsviçre ve Mali’ye ihracatı çok yüksek; yarım milyar doların üzerinde.

Senegal’de % 100 Türk sermayeli firma kurma imkânının da bulunması çok önemli bir avantaj sağlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Senegal’i ziyaretleri ve MÜSİAD Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan’ın 2020 - 2021 sürecinde pandemi nedeni ile daralan dünya ekonomisinde ülkemizin iş dünyasının daha da aktif olması için gösterdikleri gayret, Senegal İş Seyahati’ne gelen iş insanlarının gerçekleştirdiği temaslar, bu yılın 2. Çeyreğinde meyvelerini vermeye başlayacaktır”.



Hedef Senegal’e 1 Milyar Dolarlık İhracat Gerçekleştirmek