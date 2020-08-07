Türkiye binlerce Somalili eğitti, varış noktaları Libya mı olacak?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında başbakan olduğu dönemde Somali'yi ziyaretinden ve 2015 ve 2016 yıllarında cumhurbaşkanı sıfatıyla Ankara'nın bu Afrika ülkesindeki gücü arttı ve Türk hükümeti, Mogadişu ile olan ilişkilerine önemli stratejik konumu nedeniyle özel önem veriyor.

Aden Körfezi ve bir yandan Kızıldeniz'e, diğer yandan Hint Okyanusu'na giriş, Türkiye'nin 50 milyon dolarlık bir maliyetle tahmin edilen en büyük büyükelçiliğini ve sınırları dışındaki en büyük askeri üssünü kurarak kendisine ayak basması için yeterliydi ve kademeli olarak eğitim dahil birçok askeri faaliyet yapmaya başladı. Somali ordusu, Afrika Boynuzu'ndaki varlığını güçlendirmeyi amaçlayan geniş ekonomik faaliyetlerin yanı sıra, Somali'de Türk şirketlerinin sayısı arttı.

En önemli anlaşmalardan biri de başkent Mogadişu'da havalimanı ve limanın rehabilite edilmesi konusunda Türk firmaları ile anlaşma yapıldı.

Ahval internet sitesinde yer alan Türk Somali Büyükelçisi Muhammed Yılmaz'ın açıklamaları, başkent Mogadişu'daki Türk askeri eğitim merkezinin yaklaşık 2.500 askerden oluşan Somali askerlerinin beşinci taburunu kaldıracağını açıkladığında dikkat çekici oldu. Bunu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya'daki Sarraj hükümetiyle imzalanan anlaşmaya benzer şekilde, Somali'nin Türkiye'yi karasularında petrol ve doğalgaz aramaya davet ettiğini iddia ettiği açıklaması izledi.

Somalili askerler eğitim için Isparta'da

Yılmaz'ın ifadelerine göre Türkiye Somalili askerleri yaklaşık üç ay Mogadişu'da temel eğitime tabi tutuyor ve ardından hava yolu ile Isparta'da üç ay daha eğitime tabi tutuyor. Isparta'da eğitimlerini tamamlayan askerler, kendilerine verilen görevleri tamamlamak ve "hassas operasyonlara" katılmak için Somali ordusunun saflarına katılacak.

Harp okulunda bulunan Somalili askerler ve subaylar, sabahki toplantıda Somali milli marşı, savaş güçlerinin marşını okuyorlar ve Türkçe'yi iyi okuyup yazmayı öğrendiler."

Fransız dergisinin iddiası: somali'nin petrol sahalarını Türkiye işletecek

Yakın tarihli bir Fransız araştırması, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çeyrek asırdır iç savaşlarla parçalanmış bir ülke olan Somali'ye açılan kapıdan Afrika kıtasına girmeye çalıştığı konusunda uyardı ve Erdoğan'ın Afrika Boynuzu'ndaki ülkesi için bir vekalet aradığını iddia etti.

Fransız "Express" dergisinin yürüttüğü araştırma, Ankara'nın 2011 yılından bu yana Somali'yi stratejik ortak yapmayı planladığını, ülkeyi vuran kıtlık karşısında kendisine şartlı destek sağladığını, ayrıca Somali'ye ve yakınına Türkiye dışındaki en büyük askeri üssü olan bir havalimanı yaptığını ortaya koydu. Afrika Boynuzu'ndaki stratejik bir Türk varlığına karşılık, 3000 kilometreyi aşan Afrika kıtasının en uzun olan Somali kıyılarından henüz çıkarılmamış petrol, gaz ve servetten yararlanıyor.

Çalışma, aynı kaynağa göre, Erdoğan'ın ülkedeki hidrokarbon zenginliği ve özellikle Somali petrol sahalarını işletmeye istekli olduğu için Somali'ye bağlı kaldığını iddia etti.

Libya ve Somali'de aynı hedef

Türk hareketlerinin genel haritasına bakıldığında, Libya ve Somali arasında benzerliğin büyük olduğu iddia edildi.

Türkiye uzmanı Muhammed Abdul Kadir tarafından Sky News Arabia için yaptığı önceki açıklamalarda, Türkiye'nin "ülkelerin durumunu istismar etmeye çalıştığını" iddia edildi.

Arap bölgeleri çatışmalardan muzdariptir ve askeri üsler kurarak güvenlik çıkarlarını arttırmak için siyasi ve askeri ilişkiler kurmaktadır.

Kaynak: MENA