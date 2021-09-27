Türkiye'den Benin'e yardım eli

HAYDER’den yapılan açıklamaya göre dernek, 2015 yılından bu yana insani yardım çalışmaları gerçekleştirirken, Afrika’da 300’ün üzerinde su kuyusunu ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sundu.

Dernek son olarak hayırseverlerin destekleriyle Benin’de 10 su kuyusu açarak bölge halkının kullanımına sundu.

HAYDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, "Sahabe efendilerimiz adına, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Benin’de kardeşlerimiz için su kuyuları açmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

AA