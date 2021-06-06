Türkiye'den Burkina Faso saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso'nun Yagha vilayetindeki bir köyde (Solhan), kimliği bilinmeyen silahlı kişilerce dün düzenlenen saldırılar sonucu 100'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz."

Burkina Faso haber ajansı AIB'nin haberine göre, cumayı cumartesiye bağlayan gece, kuzeyde yer alan Sahel bölgesindeki Yagha vilayetinin Solhan köyüne gelen teröristler etrafa ve köylülerin üzerine ateş açmaya başlamış, terör saldırısında en az 100 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

AA