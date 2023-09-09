Türkiye'den Fas'a arama kurtarma desteği

Fas'ta meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan 265 personel harekete geçmek üzere hazırlandı.

AFAD'tan yapılan açıklamada, Fas'ın Marakeş şehri yakınlarında bugün Türkiye saati ile 01.17'de 6,9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Fas'tan uluslararası yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere; AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan toplam 265 personel harekete hazırdır. Ayrıca 1000 adet çadırın bölgeye ulaştırılması için Faslı yetkililerden çağrı beklemekteyiz. Depremden etkilenen Fas halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

CAN KAYBI YÜKSELİYOR

Fas İçişleri Bakanlığı, Marakeş'te meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 820'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Marakeş'in El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde ölü sayısının 820'ye, yaralı sayısının 672'ye çıktığı belirtildi.

Fas Silahlı Kuvvetleri, yerel yönetimler, güvenlik güçleri ve sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği, insani yardımların deprem bölgelerine ulaştırılması için tüm imkanların seferber edildiği kaydedildi.

Fas medyası, dün yerel saatle 23.10'da meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde de hissedildiğini belirtmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, Marakeş'in El-Huz bölgesinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 632'ye, yaralı sayısının 329'a çıktığını duyurmuştu.