Türkiye'den Somali'ye yardım eli

Hak İnsani Yardım Derneği, iç savaş ve kuraklık sebebiyle açlığa bağlı ölümlerin yaşandığı Somali'nin Baydabo şehrindeki ihtiyaç sahiplerine acil gıda yardımı ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğini ziyaret eden, yerel yetkililerle görüşen ekip, bölge hakkında bilgi aldıktan sonra çalışmalara başladı.

Şehirde açlığa bağlı ölümlerin yaşandığının öğrenilmesi üzerine bir yolcu uçağı kiralanarak insani yardımın hava yolu ile bölgeye ulaştırılması sağlandı.

İhtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye 1 ay yetecek gıda paketleri, dernek yetkilileri ve yerel yöneticiler tarafından teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hak İnsani Yardım Derneği Genel Sekreteri Şaban Varol, yerel idareciler ile görüştüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çözümün bir yolcu uçağı kiralamak ve yardım kolilerini uçağın koltuk ve koridorlarına yerleştirmek olduğuna idarecileri ikna ettik. Gıda kolilerini, 5 sefer düzenleyerek komşu Hudur şehri üzerinden Baydabo'ya ulaştırdık. İhtiyaç sahipleri de bu organizasyonun kendileri için hayati derecede önemli olduğunu dile getirerek, derneğin şahsında Türk halkına teşekkür etti."

AA