Türkiye, Mali'deki yetimlerin yüzünü güldürdü

Deniz Feneri Derneği, hayırseverlerin yardımlarını Mali'deki çocuklara ulaştırdı. Bayram harçlıklarını alan minikler, dağıtılan hediyeler ile doyasıya eğlendi.

Afrika ülkesi Mali, Türkiye'ye 8 bin kilometre uzaklıkta yer alıyor.

İki ülke arasındaki mesafe fazla olsa da Türkiye, yetimhanelerde kalanları unutmadı.

Kimsesiz çocuklar dağıtılan hediyelerle mutlu oldu

İstanbul'dan Mali'ye sevgi köprüsü kuruldu.

Bayram hediyeleri, kimsesiz çocukları sevindirdi.

Mali'deki yetimhanede, babası ya da annesi olmayan çocuklar kısıtlı imkanlarla yaşıyor.

Birçok sivil toplum kuruluşu gibi Deniz Feneri Derneği de harekete geçti. O yetimler unutulmadı.

"Çocuklarla balon şişirdik, koştuk, terledik, oynadık, coştuk"

Malili çocuklar Türkiye'den hayırseverlerin gönderdiği bayram harçlıkları ve hediyelerle çifte bayramı yaşıyorlar.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, "Türkiye'deki bağışçılarımızın yetimlere göndermiş olduğu bayram harçlıkları, bayram kıyafetleri bununla birlikte oyuncaklar onları dağıttık. Çocuklarla balonlar şişirdik, koştuk, terledik, oynadık, coştuk. Onları mutlu görmek bizi de daha mutlu etti" dedi.

Başkent Bamako'da yer alan Mountoungoula Yetimhanesi'nde yaşayan 130 çocuk doyasıya eğlendi.

Deniz Feneri Derneği, Kurban Bayramı boyunca 50 kişilik ekiple 30 ayrı ülkede yardım çalışması yürütecek.

TRT