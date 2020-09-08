Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Gakosso: Türkiye'nin gelişi Libya'da dengeyi kurmuştur

Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İş Birliği ve Yurt Dışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso, "Türkiye, Libya hükümeti yani Sayın Serrac'ın daveti üzerine Libya'ya gelmiştir. Türkiye'nin gelişi Libya'da dengeyi kurmuştur. Bu sayede müzakere ve karşılıklı konuşma fırsatı yaratılmıştır." dedi.

Gakosso, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türk medeniyetinin dünya tarihi açısından birçok medeniyet arasında parlayan bir medeniyet olduğunu kaydeden Gakosso, Türk ulusunun modern dünyanın yükselen ulusu olduğunu söyledi.

Gakosso, "Hem kendim hem de heyetim güzel karşılandık. Brazavil'de birçok güzel projenin yürütülmesinde katkılarınız oldu. Orgeneral Jean-Marie Michel Mokoko sağlığına kavuşmuştur, Brazavil'e sağlıkla döndü, bu sizlerin sayesinde oldu." dedi.

Türkiye ve Kongo arasında son derece verimli iş birlikleri geliştirdiklerini aktaran Gakosso, başkentlerini ziyaret eden yabancılara bir Türk inşaat firması tarafından inşa edilen uluslararası kongre merkezini göstermekten gurur duyduklarını söyledi.

Gakosso, Libya ile ilgili uluslararası konferansları da bu inşa edilen merkezde düzenlediklerini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya konjonktürünün yanlarında olmadığını aktaran Gakosso, "Kongo, Afrika bölgesinde dünyanın en büyük petrol üreticilerinden birisi. Dünya petrol fiyatları aniden düştü. Yaklaşık 300 bin varil üretirken bir anda rakamlarımız bunun çok çok altına indi. Bu da ekonomimizin çeşitlenmesini zora soktu. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının ne tür zorluklarla karşılaştığını biliyorsunuz. Bu da hakikaten zor bir durum." ifadelerini kullandı.

Gakosso, ülkesinin Kovid-19'la elinden geldiği kadar mücadele ettiğini kaydederek "Ülkemizin Kovid-19'a karşı iyi bir şekilde yönetilmediğini söyleyemem ama en azından salgın mücadelesi bir çerçeveye oturdu. Özellikle 6 ay içerisinde çok sayıda ölüm gerçekleşti, 80'den fazla ölüm oldu." dedi.

"Türkiye'nin Libya'ya gelmesi Libya'da dengeleri oturtmuştur."

Afrika Birliğinin (AfB) Libya konusunda taraf olduğunu ve hassasiyet gösterdiğini belirten Gakosso, "Afrika Birliğinin amacı ilgili taraflar arasındaki barışı sağlamaktır. Trablus'ta Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile ülke içerisindeki (diğer) bütün halkın görüşleri hepsi dikkate alınmalıdır." diye konuştu.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de "çok zor" bir konu olduğunu ifade eden Gakosso, şunları kaydetti:

"(Libya konusu) Kesinlikle iki aşamada ele alınması lazım. Öncelikle ulusal boyutta barışın sağlanması gerek. Taraflar arasında minimum bir mutabakat sağlanmalıdır. Milisler açısından da silahların bırakılması şartı konmalı. Silahlar bırakılırsa o zaman silahlı çatışma olmaz. Barışın sağlanabilmesi için silahsızlanma sağlanmalı."

Gakosso, Türkiye'nin Libya'daki varlığına da dikkati çekerek "Türkiye'nin Libya'ya gelmesi Libya'da dengeleri oturtmuştur. Taraflar arasında diyaloğun başlatılmasına imkan sağlanmıştır. Türkiye, Libya hükümeti yani Sayın Serrac'ın daveti üzerine Libya'ya gelmiştir. Türkiye'nin gelişi Libya'da dengeyi kurmuştur. Bu sayede müzakere ve karşılıklı konuşma fırsatı yaratılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Hava Yollarının (THY) Türkiye-Kongo uçak seferlerine de değinen Gakosso, "(Kovid-19 sonrası) THY'nin tekrar Kongo'ya uçuşları başlatmasını görmek isteriz. Uçuşların başlatılması anı bizim için çok önemli bir an olarak kalacaktır. Belki Kovid-19 salgınından sonra THY alt bölgemizde ikinci bir bölgeye yeni bir uçuş hattı açabilir."

Başkent Brazavil'de 1 Kasım'da Türkiye'ye büyük bir alan tahsis edeceklerini kaydeden Gakosso, Türkiye'nin gelecekte eğitim gibi alanlarda bu tahsis edilen yerlerde faaliyet yürütebileceğini söyledi.

Gakosso, iki ülkenin sağlam bir temelde ilerlediğini ve yatırımlarını koruyacak güzel bir anlaşmaya imza attığını da belirterek anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle yatırımların korunmasının önem kazanacağını vurguladı.

Kaynak: AA