Türkiye Somali'de şifa dağıtmaya devam ediyor

TİKA'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Somali'de ihtiyaç sahibi kişilere sağlık desteğine devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "TİKA ve Yeryüzü Doktorları, başkent Mogadişu'da aralık ayında 353 kişiyi muayene etti ve 74 ameliyat gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Gerekli ilaç ve tıbbi ekipmanların Türkiye'den getirildiği, Somalili asistan ve hemşirelere de eğitimler verildiği kaydedildi.

Açıklamada, geçen sene ülkede toplamda 11 bin 627 kişinin muayene edildiği belirtildi.

TİKA 2011'den bu yana Somali'de faaliyet gösterirken, Yeryüzü Doktorları ise 2019'da bu ülkede çalışmalara başladı.