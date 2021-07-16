Türkiye yaptı: Gana'nın 'Sultan Ahmet Camii' açıldı

Başkent Akra'da düzenlenen açılış törenine Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, Devlet Başkanı Yardımcısı Mahmudu Bawumia, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, üst düzey yetkililer, misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada, İslam'ın insanlığın, huzur, güven, refahını hedefleyen ve bunu gerçekleştirecek evrensel ilkeleri ortaya koyan bir din olduğunu belirtti.

Camilerin sadece bir ibadethane olmadığını aynı zaman Müslüman kardeşlerinin, muhabbetlerinin mayalandığı müstesna yerler olduğuna işaret eden Erbaş, "Nerede bir kubbe bir minare varsa, nerede ezan varsa, gökyüzüne yükseliyorsa hiç şüphesiz orada barış ve kurtuluşun çağrısı vardır." dedi.

Erbaş, İslam şehirlerinin camilerin etrafında hayat bulduğunun altını çizerek, "İlim irfan, ahlak, adalet, sevgi, saygı, şefkat, merhamet, dünyanın dört bir yanına bu kutlu mekanlardan yayılmıştır." ifadesini kullandı.

İnsanlık tarihinin en eski dönemlerinden güçlü izler taşıyan Afrika'nın, farklı ırk dil ve inanışları asırlarca büyük bir huzurla bünyesinde barındırdığını dile getiren Erbaş, Afrika'nın zengin kültür, medeniyete ve sanat mirasına sahip bir kıta olduğunu söyledi.

Afrika kıtasında Müslümanlar tarafından birçok devlet kurulduğunu, önemli ilim havzaları oluşturulduğunu irfan ve hikmet anlayışları ortaya çıktığını kaydeden Erbaş, bu kıtanın samimi, çalışkan, barış seven insanlarıyla İslam'ın adalet, merhamet ve tevhit ilkeleri buluşunca bütün insanlığa ve çağlara örnek olacak bir iyilik, şefkat ve güzel ahlak inşa edildiğini ifade etti.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla Türk hayırseverlerin destekleriyle dünyanın birçok coğrafyasında nice camilerin inşa edildiğini anlatarak, bu camilerden birinin de Akra'da açılan Gana Millet Camisi ve Külliyesi olduğunu söyledi.