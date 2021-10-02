Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı ve Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesinin katkılarıyla 520 ailenin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan insani yardım paketleri, Büyükelçi Arı tarafından İnsani Yardımlar ve Doğal Afetlerle Mücadele Bakanı Laouan Magagi'ye Niamey'de düzenlenen törenle teslim edildi.

Büyükelçi Arı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dost ve kardeş Nijer halkına ve Diffa bölgesine yardımlarının süreceğini söyledi.

Bakan Magagi de Türkiye ve Türk halkının, Nijer'e zor günlerinde daima yardım eli uzattığını belirterek, Türkiye'nin geçen yıl yaşanan sel felaketinden etkilenen ailelere de destek olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede de Nijer'i yalnız bırakmadığını ve tıbbi malzeme yardımında bulunduğunu dile getiren Magagi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk hükümeti ve Türk halkına bu vesileyle teşekkürlerini iletmek istediklerini belirtti.

Türkiye'den Nijer'in yardım çağrısına yanıt

Nijerya ve Çad Gölü sınırında yer alan Diffa bölgesi 2015'ten bu yana terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Nijer hükümeti, saldırılar nedeniyle evlerini terk eden bölge halkının geri dönüşü için harekete geçmişti.

Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, uluslararası topluma, bu sürece katkı sağlama çağrısında bulunmuş, Türkiye de bu yardım talebine olumlu yanıt vermişti.

Saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ve çoğu mülteci kamplarında yaşayan 130 bin kişinin yıl sonuna kadar Diffa'ya dönmesi planlanıyor.