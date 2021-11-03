Turnuva için Uganda'ya giden Eritreli kadın futbolcular kayboldu

Uganda Polis Sözcüsü James Mubi, 5 Eritreli kadın futbolcunun, Doğu ve Orta Afrika Futbol Federasyonları Konseyi turnuvasına katılmak için dün ülkenin doğusundaki Jinja şehrine geldiğini belirtti.

Mubi, 20 yaş altı kadın futbolcuların, dün kaldıkları otelden çıktıkları ve bir daha kendilerinden haber alınamadığı bilgisini paylaştı.

Eritreli kadın sporcuların kaybolması üzerine, iki ülkenin güvenlik birimleri ortak soruşturma başlattı.