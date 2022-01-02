Tutu'nun külleri defnedildi

Güney Afrika'da 26 Aralık'ta hayatını kaybeden, apartheid ile mücadele kahramanı ve Nobel Barış Ödüllü insan hakları aktivisti Başpisikopos Desmond Tutu'nun külleri, Cape Town kentindeki St. George Katedrali'nde defnedildi.

Tutu'nun naaşı özel bir yöntemle yakıldıktan sonra külleri, bugün yalnızca aile üyelerinin katılımıyla düzenlenen özel bir törenle St. George Katedrali'ndeki bir minberin arkasına yerleştirildi.

Vasiyeti doğrultusunda Tutu'nun naaşı, daha düşük sera gazı ürettiği için çevre dostu bir yöntem olarak nitelendirilen ve "suyla yakma" olarak da bilinen, "alkali hidroliz" yöntemiyle yakıldı.

Halka kapalı olarak gerçekleştirilen defin törenine, aralarında Desmond Tutu'nun eşi ve çocuklarının bulunduğu 20 aile üyesi katıldı.

Defin törenini yöneten Cape Town Başpiskoposu Thabo Makgoba, Tutu'nun isminin Cape Town Uluslararası Havalimanı'na verilmesini teklif etti.