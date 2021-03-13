Tunus'un Kalbi Partisi lideri Nebil el-Karvi için alınan karar bozuldu

Tunus’ta yargı iki hafta önce vergi kaçakçılığı ve kara para aklama davasında kefaletle serbest bırakılan Tunus'un Kalbi Partisi lideri Nebil el-Karvi'nin serbest bırakılması yönünde alınan kararı bozdu.

Temyiz Mahkemesi sözcüsü Habib et-Tarhani, AFP’ye yaptığı açıklamada, ilgili yargı mercilerinin Karvi'nin serbest bırakılma kararını bozduğunu ve Karvi'nin hapiste kalmasına hükmettiğini aktardı.

Hakim, Karvi hakkında 24 Şubat'ta yaklaşık 3,7 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararı vermişti.

Karvi, serbest bırakılması için ödemesi gereken kefaleti ödemeyerek tutuklu kalmaya devam etti.

2017 yılından bu yana kara para aklama ve vergi kaçakçılığı ile yargılanan eski Cumhurbaşkanı adayı Karvi seçimlerde Kaid Said ile ikinci turda yarıştı ancak seçimleri kaybetti.

Nesme televizyon kanalının kurucusu olan Karvi, ülkedeki fakirleri savunmak için kampanya düzenlerken sosyal durumu nedeniyle de eleştiriyordu.

Nebil el-Karvi 2019 yılında gerçekleşen parlamento seçimlerinde ikinci olan ve 217 sandalyeli mecliste 38 sandalyeye sahip olan liberal Tunus’un Kalbi Partisini kurdu. Bazı milletvekillerinin istifasıyla hali hazırda parlamentoda 30 sandalyeye sahip olan Tunus’un Kalbi Partisi Nahda Hareketi ile ittifak yapıyor.

Bazı siyasiler ise eski Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi’ye yakınlığıyla bilinen Karvi’yi yolsuzlukla suçluyor.