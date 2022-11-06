UCM Başsavcısı Khan'dan Libya'ya ziyaret

Görüşmeye dair Libya Başkanlık Konseyinin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, insan hakları konusunda Libyalı makamlar ile UCM arasındaki iş birliğinin ele alındığı belirtilerek, "Başsavcı Khan, Libya’daki mevcut durumun UCM için bir öncelik olduğunu ve adaletin sağlanması için uluslararası hukuka saygının önemli olduğunu vurguladı." ifadeleri kullanıldı.

UCM’nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Başsavcı Khan, Libya makamlarına ziyaretin kolaylaştırılmasından ötürü Başkan Menfi’ye teşekkürlerini iletti. Libya’daki mağdurlara adalet sağlanması konusunda iki taraf da iş birliğini teyit ediyor.’’

UCM Başsavcısı'nın Libya’yı ziyaret etme amacının, ülkedeki mağdurlar ve resmi makamlar arasındaki koordinasyonu sağlayabilmek ve hesap verebilirliği artırmak olduğu kaydedildi.

Öte yandan 10 yıl sonra ilk kez bir UCM Başsavcısı'nın Libya’yı ziyaret ettiği belirtildi.