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Uçuşlar yeniden başlıyor

Libya ile Tunus arasında temmuz ayında kesilen uçuşlar bu ay yeniden başlıyor.

Afrika 19.09.2021, 22:48
Uçuşlar yeniden başlıyor

Libya ile Tunus arasında 2 aydan uzun süredir askıya alınan uçuşların 22 Eylül'de başlayacağı duyuruldu.

Libya Havayolları Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle durdurulan Tunus ile çift yönlü uçuşların 22 Eylül'den itibaren başlayacağı bildirildi.

Libya, Tunus'ta Kovid-19'un Delta varyantının görülmesi akabinde 8 Temmuz'da Tunus ile tüm hava ve kara sınırlarını kapattığını duyurmuştu.

İki ülke arasındaki kara sınır kapıları da 17 Eylül'de sağlık tedbirleri altında açılmıştı.

Kaynak: AA
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#Libya #Tunus #uçuş
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