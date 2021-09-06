Uganda'da bina çöktü: En az 5 kişi hayatını kaybetti
İnşaat halindeki binanın şiddetli yağışlar nedeniyle yıkıldığı ve enkazdan en az 5 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı aktarıldı.
Afrika 06.09.2021, 10:37
Doğu Afrika ülkesi Uganda'nın başkenti Kampala'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle inşaat halindeki binanın çöktüğü kaydedildi.
Çöken binanın enkazında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Görgü tanıklarından Stephen Kato, çöken binanın molozları altında daha fazla kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.
Kampala Belediye Başkanı Salim Uhuru da enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
Ülkede son dönemde çok sık inşaat halindeki binaların çökmeye başladığına dikkati çeken Uhuru, konuyla ilgili soruşturma açılması gerektiğini vurguladı.
AA
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