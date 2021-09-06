Uganda'da bina çöktü: En az 5 kişi hayatını kaybetti

Doğu Afrika ülkesi Uganda'nın başkenti Kampala'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle inşaat halindeki binanın çöktüğü kaydedildi.

Çöken binanın enkazında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Görgü tanıklarından Stephen Kato, çöken binanın molozları altında daha fazla kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

Kampala Belediye Başkanı Salim Uhuru da enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Ülkede son dönemde çok sık inşaat halindeki binaların çökmeye başladığına dikkati çeken Uhuru, konuyla ilgili soruşturma açılması gerektiğini vurguladı.

AA