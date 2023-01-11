Uganda'da Ebola salgını bitti

Uganda Sağlık Bakanı Jane Ruth Aceng, salgının sona ermesi dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ortaklaşa yapılan törende konuştu.

Aceng, ülkedeki salgının başarıyla kontrol altına alındığını söyledi.

Salgının tam olarak nasıl başladığının halen bilinmediğini kaydeden Bakan Aceng, bunun kaynağına ilişkin soruşturmanın hem yerel hem uluslararası ortaklarla yapıldığını belirtti.

11 Ocak salgının bittiği gün kabul edildi

Aceng, 19 Eylül 2022'den bu yana 143'ü kesinleşmiş 155 vaka ve 55 ölüm görüldüğünü kaydetti.

Son vakanın görülmesinden 42 gün sonra hiçbir vakayla karşılaşılmamasından ötürü 11 Ocak, salgının sona erdiği gün kabul edildi.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

Ebola, 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.