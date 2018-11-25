Uganda'da feribot kazası, 29 ölü

Feribot kazasının Cumartesi günü başkent Kampala yakınlarındaki Mukono bölgesinin açıklarında meydana geldiği duyuruldu. 84 kişiyi taşıyan feribotun batması üzerine en az 29 kişinin öldüğü bildirildi.
Emniyet müdürlüğü sözcüsü Patrick Onyango, "Gemide kapasitesinden fazla kişi vardı ve hava şartları kötüydü." dedi.
Viktorya Gölü'nde meydana gelen kazaların, aşırı yüklenme nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor. Geçtiğimiz aylarda yaşanan kazada da onlarca kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: www.dunyabulteni.net