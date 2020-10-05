Uganda'da kan kıtlığı ciddi boyutlara ulaştı

Uganda'nın en büyük kan bağışçısı grubunu oluşturan ortaöğretim kurumlarının kapalı olması ve yoksulluğun artması bağışların azalmasında önemli etken oluştururken, sağlık kurumlarında kan stoğunun yetersizliği ölümlerin artmasına yol açmaya başladı.

Başkent Kampala'daki bir hastanenin yöneticiliğini yapan Dr. Emmanuel Batiibwe, kan kıtlığından ötürü son aylarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerden birinin de gebelik komplikasyonları yaşayan bir kadın olduğunu belirtti.

Birçok hastane ve sağlık merkezi talep edilen kan miktarının dörtte birini bulmakta bile zorlanırken, bağışçı arayan sağlık ekipleri, beslenme sorunu yaşayan halk arasında kan bağışçısı bulamıyor.

Şimdiye kadar 8 bin 808 kişinin Kovid-19'a yakalandığı ülkede 81 kişi de salgından ötürü hayatını kaybetti.

Kaynak:AA