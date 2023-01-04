Uganda'da okul baskını: 26 kişi gözaltında

Polis Sözcüsü Luke Oweyesigyire, eski müftülerden Şeyh Zubair Kayongo'ya ait başkent Kampala'daki İmam Ridha İslami Okuluna baskın düzenlediklerini açıkladı.

Oweyesigyire, gözaltına alınanlar arasında 17 öğrencinin bulunduğunu ve sorgu için polis merkezine götürüldüklerini söyledi.

Uganda Müslüman Yüksek Konseyi Sözcüsü Ashraf Muvawala ise okul yönetimini, hükümetten izin almaksızın tatil dönemlerinde eğitime devam etmekle suçladı.

Muvawala, okulun kaydının olmadığını ve öğrencilere dini eğitim altında siyasi eğitim verdiklerini öne sürdü.

Uganda'da bir grup milletvekili ve bazı Müslüman gruplar, hükümetin gözaltına alınan Müslümanları terörle ilişkilendirdiğine dikkati çekerek kendilerine yönelik ayrımcılık uyguladığını açıklamıştı.

Uganda İstatistik Ofisinin verilerine göre, büyük çoğunluğu Hristiyan olan ülkede nüfusun yüzde 14'ünü Müslümanlar oluşturuyor.