Uganda'da patlama: 2 çocuk öldü

Uganda Polisi Başmüfettiş Yardımcısı Asan Kasingye, Nakaseke bölgesi kırsalında oyun oynayan çocuklarının eline biri ya da birileri tarafından jak meyvesine benzetilmiş patlayıcının verildiğini söyledi.

Patlayıcının infilak etmesi sonucu biri engelli iki çocuk hayatını kaybetti.

Çocuklara bombayı kimin verdiği hala araştırılıyor.

Lokanta saldırısını DEAŞ üstlendi

Ülkede son bir hafta içinde biri başkent Kampala'daki bir lokantaya diğeri bir otobüse 2 ayrı bombalı saldırı yapıldı.

Lokantaya yapılan saldırıyı DEAŞ üstlendi.