Uganda'da yangın felaketi: 100 ev kullanılamaz hale geldi

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da çıkan yangında 100 evin kullanılamaz hale geldiği, bir kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis Sözcüsü Luke Owoyesigire, yangında 50 mısır değirmeninin hasar gördüğünü ifade etti.

Yangında 100 evin kullanılamaz hale geldiğini aktaran Owoyesigire, engelli olduğu için kaçamayan bir kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtti.