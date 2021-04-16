banner39

Uganda'da yıldırım faciası: Çocukların üzerine düştü

Uganda'da top oynarken üzerlerine yıldırım düşen 9 çocuk öldü.

Afrika 16.04.2021, 11:22
Uganda'da yıldırım faciası: Çocukların üzerine düştü

Uganda'nın kuzeyindeki Arua kentinde top oynarken yıldırımın isabet ettiği 9 çocuk hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, yaşları 13 ila 15 arasında değişen çocuklardan 1'i olay yerinde, 8'i ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bölgedeki hava koşulları nedeniyle benzer olayların yaşandığı Uganda'da 2011'de de 18 çocuk aynı nedenle ölmüştü.

AA

banner53
#Yıldırım
Yorumlar (0)
12
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?