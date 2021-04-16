Uganda'da yıldırım faciası: Çocukların üzerine düştü
Uganda'da top oynarken üzerlerine yıldırım düşen 9 çocuk öldü.
Afrika 16.04.2021, 11:22
Uganda'nın kuzeyindeki Arua kentinde top oynarken yıldırımın isabet ettiği 9 çocuk hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, yaşları 13 ila 15 arasında değişen çocuklardan 1'i olay yerinde, 8'i ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bölgedeki hava koşulları nedeniyle benzer olayların yaşandığı Uganda'da 2011'de de 18 çocuk aynı nedenle ölmüştü.
AA
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