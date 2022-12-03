Uganda'daki son Ebola hastası da hastaneden çıktı

Uganda Sağlık Bakanlığı Sekreteri Dr. Diana Atwine, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastanede tedavi gören son Ebola hastasının da taburcu edildiği bilgisini paylaştı.

Atwine, “Son Ebola hastasını taburcu ettiğimiz için mutluyum.” ifadesini kullandı.

Kalan temaslıların 21 gün boyunca takip edileceğini belirten Atwine, Ebola ile mücadelede tedbirlerin devam edeceğini kaydetti.

Uganda'daki Ebola salgınında şu ana kadar 55 kişi hayatını kaybetti.

Ebola virüsü, Uganda'da bu yıl ilk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide tespit edilmişti.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.