Uganda'dan Somali'ye Doğu Afrika Topluluğu sözü

Museveni, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'la başkent Kampala'da yaptığı görüşme sonrası, ülkesinin Somali hükümetinin terör örgütü Eş Şebab'la mücadelesinin arkasında olduğunu belirtti.

Yoweri Museveni, Doğu Afrika Topluluğu'na (EAC) üyelik başvurusu yapan Somali'ye destek olacakları sözünü verdi.

Topluluğa son olarak Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) üye olarak kabul edilmişti.

Afrika'nın doğusundaki Afrika Büyük Göller Bölgesi ülkelerinden Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzanya, Güney Sudan ve Uganda'nın oluşturduğu hükümetler arası bir kuruluş olan EAC'nin nüfusu KDC'nin katılımıyla 250 milyonu aşmıştı.

İlk olarak 1967'de kurulan ve 1977'de çöktükten sonra 2000'de yeniden faaliyete geçen örgüt, üye devletlerin bir araya geldiği Doğu Afrika Federasyonu'nu kurmayı ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlıyor.